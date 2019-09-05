В Госдуме пригрозили Deutsche Welle лишением аккредитации

Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела России попросит МИД лишить немецкую телерадиокомпанию Deutsche Welle аккредитации, если ее представителя не ответят на обвинения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя комиссии Василия Пискарева:

Есть и другие рычаги, мы обратимся в орган, выдавший аккредитацию, чтобы они приостановили или лишили вообще полностью [аккредитации] отдельных корреспондентов. Мы же хотим просто узнать, собираются ли они [Deutsche Welle] дальше работать в нашей стране, будут ли они работать в правовом поле».

Он добавил, что «как юрист» видит в материалах Deutsche Welle агитацию к участию в несогласованной акции.

Ранее 3 сентября немецкая телерадиокомпания отказалась участвовать в комиссии по расследованию вмешательства во внутренние дела России, которую создали в Госдуме. В заявлении компании подчеркивается, что она подчиняется немецким правоохранительным органам.

В августе МИД России обвинил США и Германию во вмешательстве во внутренние дела России из-за призывов американского посольства и Deutsche Welle к участию в несогласованной акции протеста 3 августа.

В Deutsche Welle обвинения отвергли и предположили, что претензии появились из-за работы корреспондента издания на несогласованном митинге 27 июля — его задержали, около полутора часов он провел в отделении полиции.

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