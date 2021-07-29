В Госдуме призвали наказать журналиста из-за провокационного вопроса теннисисту

Депутаты Государственной думы хотят привлечь к ответственности иностранного журналиста, задавшего на Олимпиаде в Токио провокационный вопрос российскому теннисисту Даниилу Медведеву.

28 июля чилийский журналист спросил спортсмена о том, как он относится к «клейму обманщиков, которое несут русские». Вместо ответа возмущенный Медведев попросил выгнать журналиста и сказал, что ему должно быть стыдно за подобное.

По мнению депутата Госдумы Игоря Лебедева, это поведение журналиста продемонстрировало его неуважительное отношение в целом к Олимпийским играм и необразованность.

Депутат также заявил, что существуют журналисты, которые априори относятся к России с негативом в силу не самого благоприятного времени отношений нашей страны и остального мира. Лебедев добавил, что другие журналисты не поддержали коллегу, и отметил достойную реакцию Медведева.

Инцидент также прокомментировал член комитета нижней палаты парламента по физической культуре, делам молодежи, спорту и туризму Дмитрий Свищев.

«Журналист либо задал вопрос не по своей воле, либо совершенно глупо почерпнул информацию из странных средств массовой информации. Я очень надеюсь, что его лишат аккредитации, потому что от него могут пострадать не только наши спортсмены, но и другие. Таким журналистам не место на Олимпийских играх», — цитирует он.

Сам же участник инцидента пояснил газете «Спорт-Экспресс», что удивлен реакцией российского спортсмена, так как своего мнения в вопросе он не представлял.