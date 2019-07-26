В Госдуме призвали проверить британские СМИ на объективность после штрафа RT

Российским регуляторам стоит проверить работающие в России британские СМИ на соблюдение норм объективности, такое мнение высказал глава комитета Госдумы по информационным технологиям, информации и связи Леонид Левин, комментируя решение британского регулятора оштрафовать на £200 тыс. работающий в Великобритании российский телеканал RT.

В сложившейся ситуации логичным представляется соответствующим органам обратить внимание и проанализировать объективность продукции тех британских СМИ, которые работают на территории Российской Федерации, — сообщил Левин, слова которого приводит пресс-служба комитета.

Депутат обратил внимание на «расплывчатость» обвинения для RT в Великобритании в нарушении действующих в стране правил телерадиовещания в части объективности, а также на «весьма серьезный размер штрафа» и на внесудебный порядок его наложения.

Все это «недвусмысленно указывает на политическую ангажированность в действиях британского надзорного органа», отметил депутат.

Несмотря на многочисленные предложения по разрядке напряженности и установлению конструктивного диалога, поступающие от нашей страны, власти Соединенного Королевства, по-видимому, сознательно стремятся к конфронтации, — резюмировал Левин.

Ранее британский Ofcom оштрафовал вещающий в Великобритании российский телеканал RT на £200 тыс. ($250 тыс.) из-за освещения отравления семьи Скрипалей в Солсбери весной прошлого года, отмечалось на сайте регулятора.

Сегодня Ofcom оштрафовал новостной телеканал RT на £200 тыс. из-за серьезных нарушений наших правил телерадиовещания, — отмечалось в сообщении Ofcom.

Регулятор добавил, что его претензии вызвали семь новостных сюжетов и программ телеканала в период с 17 марта до 26 апреля 2018 года. Ofcom подчеркивает, что выявил повторяющиеся в течение короткого промежутка времени нарушения правил вещания.

Нарушения касались, «в частности, ответа британского правительства на события в Солсбери и конфликт в Сирии».