В Госдуме призвали СМИ не упоминать должности виновников резонансных ДТП

Освещая происшествия с участием представителей органов власти не стоит акцентировать внимание на должности человека, поскольку это может привести к ухудшению репутации у данной организации и ее порядочных сотрудников. Об этом на фоне смертельного ДТП в Тюмени с участием майора Следственного комитета заявил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

«Совершенно нет никакой необходимости смещать акцент на должность человека. Одни правонарушения, которые влекут уголовно-правовые последствия, совершаются намеренно — например, изнасилование, хищение, разбой и так далее. А другие без определенных намерений – в результате несчастного случая, ДТП в тех или иных обстоятельствах. По таким делам акцент смещать на должность [представителя] того или иного органа власти не совсем корректно, потому что формируется негативное мнение», – сказал в разговоре с «Газетой.Ru» Анатолий Выборный.

Нередко случается, когда после возбуждения уголовного дела в суде человека могут оправдать. При этом негативный фон наносит непоправимый вред репутации, отметил депутат, и неважно, идет ли речь о конкретном человеке или организации.