В Госдуме проведут круглый стол по правовым гарантиям работы журналистов

В декабре в Госдуме будет проведен круглый стол на тему «Правовые гарантии работы журналистов».

К участию в Круглом столе будут приглашены представители журналистской общественности, Союза журналистов России, Совета Федерации, главные редакторы крупнейших изданий и телеканалов, представители разных ветвей власти - Министерства цифрового развития, Роскомнадзора и многие другие.

Отмечается, что разговор коснется законопроекта председателя комитета ГД по развитию гражданского общества Вяткина, ранее предложившего ужесточить требования к журналистам, освещающих массовые акции.