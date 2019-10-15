В Госдуме рассказали о рисках законопроекта о значимых информресурсах

Глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин заявил, что законопроект о значимых для информационной инфраструктуры РФ ресурсах в текущем варианте создает риски для крупных игроков на российском IT-рынке.

Депутат от «Единой России» Антон Горелкин в конце июля внес в нижнюю палату парламента законопроект о значимых для информационной инфраструктуры РФ ресурсах. Согласно документу, владеть такими ресурсами сможет только российская компания, причем доля иностранного владения в ней будет ограничена 20 %. Законодательная инициатива направлена на IT-компании, для которых российский рынок является основным, такие, как «Яндекс» или Mail.ru, пояснял РИА Новости Горелкин.

Комитет Госдумы по информполитике в четверг провел расширенное заседание, на котором депутаты и участники отрасли обсудили проект Горелкина

«Ясно, что в той трактовке, в которой представлен законопроект, создаются серьезные риски для крупных игроков, об этом неоднократно говорилось в выступлениях многих представителей разных направлений, участников рынка и экспертов», — сказал Левин журналистам по итогам заседания.

Он отметил, что задача комитета состоит в поиске баланса и сближении позиций сторон. «Когда я говорю, что мы стоим перед выбором между безопасностью и инвестициями - это не для красного словца, по сути, дискуссия свелась к этой развилке... Здесь важно понимать, что задача комитета — это сближение позиций и нахождение баланса», — сказал депутат.

Левин добавил, что до 20 октября комитет будет собирать отзывы на законопроект. «Скорее всего, на какое-то конструктивное обсуждение на комитете мы сможем выйти не раньше ноября», — пояснил он.