В Госдуме разрабатывают меры ответственности за интернет-цензуру против россиян

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи совместно с Роскомнадзором начал разработку законопроекта об ответственности за интернет-цензуру в отношении российских граждан и компаний. Об этом во вторник сообщил глава комитета Александр Хинштейн.

По его словам, речь может идти о крупных штрафах, однако конкретные меры ответственности пока обсуждаются.

Депутат подтвердил, что комитет получил обращение от Роскомнадзора с просьбой принять законодательные меры для защиты россиян от цензуры на иностранных интернет-площадках. По мнению Хинштейна, в последнее время участились случаи блокировки аккаунтов российских СМИ в социальных сетях и агрегаторах приложений, в том числе в AppStore.