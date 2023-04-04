В Госдуме разработали законопроект о добровольной регистрации блогеров в качестве СМИ

Рабочей группой палаты депутатов партии «Справедливая Россия — За Правду» под руководством первого зампредседателя палаты, сенатора Сергея Безденежных совместно с Советом блогеров разработан законопроект, который устанавливает правовое регулирование блогосферы и наделяет субъект новых медиа надлежащим правовым статусом. Предложения по внесению изменений в законодательство направлены в Минцифры.

Авторы инициативы указывают на целесообразность введения возможности добровольной регистрации блогеров в качестве СМИ, что, кроме ответственности, наделит их возможностями и правами журналистов.

Регистрация предполагается «на добровольных началах». Кроме того, в документе, направленном в Минцифры предлагается дополнить Общероссийский классификатор видов экономической деятельности новым видом — «деятельность в сфере информации и влияния на мнение аудитории в социальных сетях и создания пользовательского контента».

Ранее основательница общественной организации «Совет блогеров» Валерия Рытвина на круглом столе фракции ЛДПР в Госдуме предложила разрешить блогерам добровольно регистрировать свои страницы в соцсетях в качестве СМИ.