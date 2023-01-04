В Госдуме сочли возможной блокировку Twitch лишь после создания его российского аналога

Блокировку Twitch, Discord и других зарубежных игровых и развлекательных сервисов, если они нарушают законодательство РФ, следует осуществлять после появления отечественных аналогов, способных с ними конкурировать, заявил Андрей Свинцов, зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи.

Говоря о перспективе появления в РФ своих аналогов игровых и развлекательных сервисов, Свинцов подчеркнул, что это надо поддерживать и сделать все, чтобы продвигать эти сервисы на международные рынки, чтобы они могли конкурировать с американскими, европейскими и китайскими платформами.

По словам парламентария, замена зарубежных платформ на отечественные будет непростым процессом, но заниматься этим необходимо. Российскими сервисами смогут пользоваться, если не в ЕС и США, то в большом ряде стран по всему миру, резюмировал Свинцов.