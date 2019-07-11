В Госдуме связали дело якутского журналиста с вольным толкованием антифейкового закона

Дело об административном правонарушении в отношении якутского журналиста Михаила Романова возбудили по закону о запрете фейковых новостей, а не злоупотреблении свободой массовой информацией, сообщил глава комитета Госдумы по информации, информтехнологиям и связи Леонид Левин. По его словам, это дело является примером вольного толкования закона о запрете фейковых новостей, сообщил глава комитета Госдумы по информации, информтехнологиям и связи Леонид Левин:

По информации, полученной мной от Союза журналистов России, дело в отношении Михаила Романова возбудили не по статье за «воздействие на подсознание», как об этом вчера сообщили СМИ, а по статье за распространение фейковых новостей. В этом прецеденте мы видим очередной пример вольного толкования положений антифейкового закона, поскольку публикация Михаила Романова не могла нести угрозу жизни или здоровью граждан либо провоцировать общественные беспорядки.

Депутат отметил, что аналогичным образом правоохранительным органами «вариативно понимается норма, препятствующая публикациям, непристойно оскорбляющим институты государственной власти».

О том, что в городской суд Якутска направлено дело журналиста еженедельника «Якутск вечерний» Михаила Романова о злоупотреблении свободой информации (п. 1 ст. 13.15 КоАП РФ), во вторник сообщала газета «Коммерсант».