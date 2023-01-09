В Госдуме вернулись к разработке закона о принудительном лицензировании зарубежного кино

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что депутаты разрабатывают законопроект о принудительном лицензировании западных фильмов для проката в российских кинотеатрах.

«Думаю, в этом году пора ставить точку в спорах о механизме принудительного лицензирования западных фильмов. По моим данным, обсуждается законопроект, который позволит кинотеатрам легально демонстрировать новинки зарубежного кино — и не заниматься полулегальной практикой «предсеансного обслуживания». Которая, по косвенным признакам, пользуется у зрителей популярностью», — отметил Горелкин.

Депутат также напомнил, что законопроект о принудительном лицензировании, который внесли в Госдуму в августе 2022 года, раскритиковали из-за рисков для российских онлайн-кинотеатров. По словам Горелкина, при новом подходе возможные риски учтут, а механизм распространят только на кинопрокат.

Законопроект о принудительном лицензировании иностранных объектов авторского и смежного права предложил депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов. Согласно инициативе, предполагается, что решение о лицензировании будет принимать суд. В сентябре прошлого года Ассоциация владельцев кинотеатров поддержала введение подобного механизма.

При этом некоторые представители индустрии считают, что подобная практика приведет к уходу правообладателей, которые все еще сотрудничают с Россией.