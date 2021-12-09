В Госдуму переданы 260 тысяч подписей против закона об иноагентах

Представители правозащитного проекта «ОВД-Инфо»* в среду, 8 декабря, передали в Госдуму петицию против закона об иностранных агентах. Под ней подписались около 260 тысяч человек и более 240 организаций, в том числе СМИ, благотворительных фондов и гражданских проектов.

Проект «ОВД-Инфо»* поблагодарил всех подписантов в своем Telegram-канале за солидарность и «беспрецедентный уровень общественной поддержки». Правозащитники также передали в Госдуму, Совет Федерации и в аппарат уполномоченного по правам человека свой законопроект об отмене норм об иноагентах.

Сбор подписей под петицией против закона об иноагентах начался в середине сентября 2021 года, инициаторами выступили более 200 СМИ, а также некоммерческих и благотворительных организаций. Они называют нормы об иностранных агентах откровенно дискриминационными и неправовыми и требуют их отменить. «И само законодательство, и сложившаяся правоприменительная практика направлены на ослабление институтов гражданского общества», — говорится в петиции.

*Признано иностранным агентом