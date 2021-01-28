В Госдуму пригласили представителя TikTok в России «на беседу»

Генерального директора соцсети TikTok в России Сергея Соколова пригласили в Госдуму для беседы о работе зарубежного видеохостинга в российском правовом поле, сообщил глава комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела Василий Пискарев. Его слова приводит ТАСС. По словам Пискарева, к TikTok накопились вопросы.

Депутат отметил, что члены комиссии «заинтересованы в том, чтобы работающие на российскую аудиторию зарубежные интернет-ресурсы действовали в российском правовом поле и соблюдали законодательство России».

По его словам, депутаты хотели бы обсудить с Соколовым возникшие проблемы и «наладить дальнейшее взаимодействие».