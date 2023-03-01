В Госдуму внесли поправки о наказании за дискредитацию участников спецоперации

В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает административную и уголовную ответственность за дискредитацию участников специальной военной операции (СВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Любое публичное распространение заведомо ложной информации, а также публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, добровольческих формирований, организаций и лиц, которые содействуют в выполнении возложенных на ВС РФ задач, недопустимы», — написал он, уточнив, что второе чтение законопроекта пройдет 2 марта, а третье — 14 марта.

По словам спикера Госдумы, инициатива «защитит всех, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и наших граждан». В качестве наказания законопроект предполагает введение штрафов до 5 млн руб., а также лишение свободы сроком до 15 лет.

Идею ввести уголовную ответственность за дискредитацию не только ВС РФ, но и всех участников спецоперации в январе предложил бизнесмен Евгений Пригожин. Он в том числе говорил о запрете любой критики участников СВО, а также публикации сведений об их прошлых правонарушениях. Но в качестве наказания Пригожин озвучивал срок до пяти лет лишения свободы.