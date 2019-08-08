В Госдуму внесли поправки в закон об иностранном владении СМИ

Госдума рассмотрит внесенный Правительством законопроект об изменении статьи 19 закона «О средствах массовой информации» в части уточнения положений об ограничении иностранного владения российских СМИ. Соответствующий законопроект разработали Минкомсвязь совместно с Роскомнадзором.

В пояснительной записке к нему отмечается, что предлагаемые изменения части второй и четвертой статьи 19 Закона «О СМИ» приводятся в соответствие между собой, уточняется содержание частей первой, второй и четвертой статьи 19:

Также законопроектом предусмотрено исключение неопределенного понятия «участник средства массовой информации» из части первой статьи 19. В четвертой части статьи 19 для лиц, не отвечающих ее требованиям, снимаются ограничения, исключающие возможность реализовывать корпоративные права в пределах, не превышающих 20% такого участия, а также права на судебную защиту.

В начале 2019 года Конституционный суд РФ постановил внести изменения в закон. Поводом послужил иск предпринимателя Евгения Финкельштейна, который владеет 49 % в петербургском радиовещателе «Радио-Шанс». Мужчина обратился в суд, чтобы оспорить решение внеочередного общего собрания акционеров, по которому его лишили права на лицензию на радиовещание.

Евгений Финкельштейн имеет двойное гражданство, а по закону доля иностранного участия в капитале компаний, владеющих российскими СМИ, не должна превышать 20 %.

Суд пояснил, что с точки зрения потенциального влияния на информационную безопасность страны норма об ограничении иностранного владения в СМИ обоснована, но нет ясности может ли гражданин РФ, имеющий гражданство другого государства, реализовывать свои корпоративные права в пределах 20 %.

«Законодатель прямо не установил обязанность и процедуру отчуждения принадлежащих иностранным инвесторам долей в уставном капитале обществ – учредителей СМИ, вещательных организаций в размере, превышающем 20 %. Данный подход не согласуется с требованиями поддержания доверия к закону и стабильности гражданских правоотношений», — сообщил Конституционный суд.