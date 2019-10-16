В Госдуму внесли проект об обязанности СМИ делать интернет-сайты доступными для инвалидов по зрению

В Госдуму внесли законопроект об обязанности СМИ делать свои интернет-сайты доступными для инвалидов по зрению. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента:

Настоящий проект федерального закона направлен на расширение прав лиц, имеющих инвалидность по зрению в части обеспечения их информацией. В частности, проект настоящего федерального закона устанавливает, что государственные средства массовой информации обязаны обеспечить условия доступности информации для инвалидов по зрению на своих официальных сайтах в сети «Интернет», соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации о доступности интернет-ресурсов для инвалидов по зрению.

По мнению авторов документа, законопроект позволит расширить права инвалидов по зрению и обеспечить для них доступ информации, которая распространяется в онлайн-версиях СМИ.

Законопроект внесен группой депутатов Госдумы во главе с Сергеем Мироновым («Справедливая Россия»).

Источник: АГН «Москва»

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