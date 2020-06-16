В Госдуму внесли законопроект о разблокировке Telegram

Законопроект о разблокировке мессенджера Telegram внесли на рассмотрение в Госдуму. Соответствующий документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Авторами документа стали депутаты от партии «Справедливая Россия» Федот Тумусов, Дмитрий Ионин и Александр Терентьев. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что Telegram стал одним из основных источников получения информации «при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации», особенно при пандемии COVID-19. Мессенджер все еще можно скачать и использовать на территории России, несмотря на усилия властей, подчеркивают авторы документа.

Инициативу депутатов «Справедливой России» уже прокомментировал член партии «Единая Россия» и комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. Он назвал документ «очень любопытной с юридической точки зрения вещью». По словам Горелкина, Telegram выступает «объектом воздействия», конструктивный диалог с руководителями сервиса не налаживается, а законопроект — «очередная манипуляция без всякой обратной связи». «В данном случае было бы честнее самому Телеграму оспорить решение суда, чем пассивно рассчитывать на успех чужих сложных схем», — добавил депутат.

В апреле стало известно, что Тумусов и Ионин предложили прекратить блокировку мессенджера. Тогда сообщалось, что инициаторы обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину, а также в Минкомсвязи. В министерстве предложение не поддержали.

Основатель сервиса Павел Дуров приветствовал идею разблокировки. Telegram официально заблокировали в апреле 2018 года, однако полностью остановить работу мессенджера не удалось.