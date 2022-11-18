В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы криптовалют

В Госдуму внесли законопроект, регулирующий в России процедуру майнинга криптовалют и ее последующей продажи. Авторы документа настаивают на введении запрета на рекламу или иное предложение цифровой валюты.

В пояснительной записке к документу говорится, что требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг, будет устанавливать правительство по согласованию с ЦБ. Контролировать их соблюдение будет федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный кабмином.

Принятие законопроекта о майнинге введет эту деятельность в правовое поле, а также позволит сформировать правоприменительную практику, которая в том числе будет способствовать обеспечению дальнейшего комплексного регулирования вопросов, связанных с выпуском и оборотом цифровых валют, заявил председатель комитета нижней палаты парламента по финрынку, один из авторов законопроекта, Анатолий Аксаков.

Аксаков накануне заявил, что закон могут принять в трех чтениях в декабре, так как планируется, что он начнет действовать с 1 февраля.