В Госдуму внесли законопроект о защите русского языка

На рассмотрение Госдумы внесли законопроект, который подразумевает контроль за соблюдением должностными лицами и жителями России норм русского языка. Документ внесен с Госдуму правительством России.

Закон предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке. Кроме того, он вводит такие понятия как нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, фиксирующие нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации.

В закон о госязыке предлагается внести норму, которая обяжет федеральные органы власти проводить лингвистическую экспертизу подготавливаемых проектов нормативных правовых актов на предмет соответствия нормам современного русского литературного языка.

Это требование должно вступить в силу с 1 января 2025 года, поскольку для его исполнения «необходимо проведение подготовительных мероприятий».