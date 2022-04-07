В Госдуму внесли законопроект об ответственности СМИ за перепечатки фейков о Вооруженных силах РФ

В среду, 6 апреля, депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, который предусматривает поправки в закон о СМИ. Согласно тексту документа, российские журналисты будут нести ответственность за перепечатку информации других СМИ, где содержится недостоверная информация об использовании Вооруженных сил РФ за рубежом и дискредитация российской армии. Эта информация размещена в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Изменения предлагается внести в 57 статью закона о СМИ, которая регламентирует освобождение редакции от ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности.

Документ на рассмотрение внесли дупутаты В.И. Пискарев, А.Г. Альшевских, М.Г. Делягин, А.К. Луговой, Р.Б. Чемерис, М.В. Бутина, Я.В. Лантратова, О.А. Матвейчев, Е.В. Ревенко, Д.И. Савельев, А.О. Ткачев, А.Л. Шхагошев, С.Д. Леонов. Он был зарегистрирован и направлен председателю Госдумы.

В марте 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий уголовную ответственность за публичное распространение фейков о ВС России. За распространение ложной информации россиянам грозит штраф до 1,5 млн руб. или до трёх лет лишения свободы. Если распространение подобных материалов ведётся с использованием служебного положения или из корыстных побуждений, то штраф увеличится до 5 млн руб., а тюремный срок — от пяти до десяти лет. Если распространение ложной информации повлечет тяжкие последствия, то наказание составит от 10 до 15 лет тюрьмы.