В Госдуму внесли законопроект, согласно которому объявлять «иноагентами» можно только по решению суда

Депутаты Государственной думы от фракции «Новые люди» внесли на рассмотрение поправки в законы об «иностранных агентах». Авторы проекта предлагают передать суду право объявлять организации или людей «иноагентами».

«Новые люди» также хотят ввести понятие «иностранный принципал» — оно обозначает любое иностранное правительство, партию, юридическое или физическое лицо и т.д. Депутаты предлагают объявлять физлица и организации «иноагентами», если те действуют по приказу «иностранного принципала».

Авторы поправок также предлагают, чтобы Минюст выносил предупреждения потенциальным «иноагентам» и давал им три месяцам на устранение нарушений. Ещё один пункт законопроекта разрешает «иностранным агентам» не маркировать сообщения о личной жизни в соцсетях. И последнее — поправки разрешают физлицам не подавать в органы власти сведения о расходах на сумму менее 100 тысяч рублей.