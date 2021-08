В Греции пройдет международный тренинг для журналистов

В сентябре в Салониках пройдет тренинг «Новые методы и приемы для эффективной коммуникации и устойчивых бизнес-моделей» (Reporting Local-Regional: New tools and techniques for effective communication and sustainable business models) от Международной Летней Медиа Академии в Салониках (THISAM). Для участия приглашаются журналисты с опытом работы в СМИ не менее двух лет и уровнем владения английским языком не ниже В2-С1. Курсы будут проходить на английском языке.

Участники улучшат свои навыки в диджитал-бизнесе, узнают, как использовать инструменты краудфандинга в медиа, научатся разбираться в новых медиатехнологиях и понимать свою аудиторию.

Заявки на участие принимаются до 24 августа. Желающим нужно отправить CV и мотивационное письмо на английском языке по адресу: joursummerschool@gmail.com. По итогам будет отобран 21 участник, все расходы организаторы берут на себя. Узнать больше о тренинге можно по ссылке.