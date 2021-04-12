В Греции убит журналист Йоргос Караиваз, писавший о коррупции

В Афинах убит журналист телеканала Star и портала Bloko Йоргос Караиваз. Он возвращался домой с работы, когда двое неизвестных на мотоцикле выстрелили в него около 15 раз. Это произошло вечером в пятницу, сообщило в субботу Международное французское радио. Судебные медики извлекли 10 пуль из тела журналиста.

Караиваз специализировался на криминальной хронике, участвовал в ежедневной программе на телеканале Star. Погибший журналист был сооснователем портала Bloko, посвященном в значительной мере разоблачению коррупции. У 52-летнего Йоргоса Караиваза остались жена и ребенок.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис написал в твиттере, что «хладнокровное убийство Йоргоса Караиваза стало шоком для всего греческого общества». Министр защиты граждан Михалис Хрисохоидис назвал убийство журналиста «одиозным преступлением» и пообещал найти убийц и предать их правосудию. «Посягательством на демократию» назвали преступление в руководстве оппозиционной партии «Движение перемен» (КИНАЛ). В Союзе журналистов Греции заявили, что преступники, убившие журналиста, не смогут запугать его коллег.

«Свобода прессы, вероятно самая священная из свобод», заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она выразила соболезнования близким Йоргоса Караиваза и надежду на скорое задержание преступников. Она назвала убийство журналиста «гадким и трусливым актом», заявив, что журналисты должны иметь возможность работать в безопасности».

В Международном институте прессы также осудили убийство Караиваза, напомнив, что в 2018 году был убит словацкий журналист Ян Куцяк.

Источник: Радио Свобода (признано Минюстом иностранным агентом)