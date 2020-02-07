В Грозном неизвестные напали на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину

В Грозном у входа в гостиницу «Континент» неизвестные напали на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину. По данным газеты, нападение совершила группа мужчин и женщин в холле гостиницы и у входа в нее. Нападавшие снимали происходящее на камеру.

«Новая газета» пишет, что госпожа Дубровина была избита. В основном в избиении участвовали женщины, били руками и ногами. По информации Telegram-канала Baza, у журналистки «Новой газеты» врачи обнаружили ушибы мягких тканей и ссадины на лице. Серьезных повреждений ни она, ни адвокат не получили.

Член совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова рассказала ТАСС, что пострадавшие уже обратились в дежурную часть Грозного. Следственно-оперативная группа выехала на место «для выяснения обстоятельств» инцидента.

Елена Милашина и Марина Дубровина приехали в столицу Чечни на суд по делу местного жителя Ислама Нуханова, задержанного в ноябре 2019 года сотрудниками чеченской полиции, уточняет «Новая газета».

Накануне, 6 февраля, правозащитный центр «Мемориал» сообщил, что в Чечне были похищены четверо жителей села Гехи Урус-Мартановского района. По словам свидетелей, похитители затолкали мужчин в машины и уехали в неизвестном направлении. Родственники похищенных подали заявление в полицию, а позднее обратились к правозащитникам.

Напомним, в 2017 году «Новая газета» написала об исчезновении людей в Чечне. По данным издания, в республике могли быть казнены 27 человек. Родственники пропавших без вести говорили, что после обращения в прокуратуру и СКР по факту исчезновения людей дела не возбудили. В конце 2019 года Европейский суд по правам человека начал процесс коммуникации с российскими властями по делу о «внесудебных казнях» в Чечне. Глава республики Рамзан Кадыров назвал «шайтанами» журналистов, которые писали о похищении.