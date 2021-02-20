В Хабаровске задержан журналист, освещавший протесты

В Хабаровске задержан журналист портала Newsader Алексей Филимонов по обвинению в участии в несогласованной акции, состоявшейся больше 4 месяцев назад. Об этом сообщила хабаровская журналистка Татьяна Хлестунова.

На Филимонова составили протокол по административной статье о повторном нарушении правил проведения митинга (20.2 часть 8). Он арестован до заседания суда, которое запланировано на 20 февраля.

В октябре суд Хабаровска присудил Филимонову штраф в 10 тысяч рублей. Журналист был задержан 10 октября, во время разгона мирной акции сотрудниками ОМОН. Позже на него составили протокол по статье об участии в несогласованной акции от 28 сентября. В тот день Филимонов был на редакционном задании и освещал митинг для издания Newsader.

В феврале в Хабаровске уже задержали несколько журналистов и активистов за участие в митингах, которые произошли 4 месяца назад. Многим из них вменяют повторное нарушение правил участия в несогласованной акции и присуждают аресты на несколько суток.