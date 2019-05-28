В Хакасии возбудили дело против чиновника, напавшего на журналиста

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента «России 24» Ивана Литомина. Об этом сообщает пресс-служба СУСК по республике.

Чиновника обвиняют в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста. Кроме того, следователи проверят сообщения СМИ о коррупционной деятельности Зайцева.

Ранее в Сети появилось видео, на котором чиновник ударил по микрофону, а затем напал на журналиста Ивана Литомина и повалил его на пол. При этом подчиненные Зайцева не пытались остановить конфликт, а закрывали руками камеру оператора.

Позже главы Ширинского района заявил, что журналист сам его спровоцировал. По словам Зпйцева, интервью не было согласовано, а съемочная группа ворвалась к нему в кабинет во время работы. Чиновник отметил, что корреспондент обзывал его вором и коррупционером и интересовался, не стыдно ли ему занимать место главы района.

В апреле СК сообщал, что Зайцев вместе с главой Ширинского сельсовета Юрием Ковалевым были осуждены за то, что в селе Шира не были выполнены требования законодательства в сфере пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения от ЧС, в результате чего 12 апреля 2015 года погибли 12 человек, 54 получили различные ранения, также был причинен значительный материальный ущерб. Кроме того, начальник отряда противопожарной службы Хакасии Виктор Зенков, как установил суд, не руководил тушением пожаров, из-за чего произошло масштабное распространение огня.

Суд признал их виновными в халатности, повлекшей по неосторожности гибель людей и разрушительные последствия. Зайцев получил 4,5 года лишения свободы, Ковалев - 4 года и 8 месяцев, Зенков — 4 года и 7 месяцев. В соответствии с постановлением ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» они были освобождены от назначенного наказания.