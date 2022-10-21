В Херсонской области погиб бывший сотрудник Первого канала Олег Клоков

В результате удара по переправе в Херсоне вечером 20 октября погиб российский журналист Олег Клоков, который ранее работал на Первом канале, RT, «Москва 24» и в правительстве Москвы. Как сообщила в Telegram-канале заместитель главы администрации Херсонской области Катерина Губарева, Олег Клоков приехал в регион по собственному желанию, чтобы развивать телеканал «Таврия», но успел проработать там только две недели.

По словам Губаревой, после вечернего обстрела погибло два телевизионщика из «Таврии», включая Клокова. Имя второго человека не называется.

Заместитель врио губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что на переправе в районе Антоновского моста всего погибли четыре местных жителя. «Тяжело ранены оператор ТРК "Таврия" Руслан Воскресенский и корреспондент Константин Мочар, а также журналист Влада Луговская. Во время ракетного удара погиб дедушка Влады», — написал Стремоусов.