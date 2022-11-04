В ИА Regnum сменился главный редактор

У российского информагентства и интернет-издания Regnum сменился главный редактор. Исполняющим обязанности назначен Александр Григорьев.

Представитель сообщил, что «заявления Модеста Колерова о рейдерском захвате не соответствуют действительности». «Текущий менеджмент компании представляет интересы собственника, и все его действия производятся в полном соответствии с установленными корпоративными процедурами и нормами действующего российского законодательства»,— сообщили представители учредителя.

Новый менеджмент компании «представляет интересы собственника» и руководствуется в своих действиях «установленными корпоративными процедурами и нормами действующего российского законодательства».

В настоящее время сайт Regnum не работает. «Сайт временно недоступен. Наши специалисты скоро это исправят», — гласит баннер на главной странице сайта.