В Independent Media объяснили новые названия популярных журналов

Генеральный директор Independent Media Наталья Веснина в интервью РИА Новости объяснила смысл новых названий популярных журналов: Cosmopolitan, Men's Health, Esquire, «Популярная механика». Издания получили новые бренды, которые сочетают в себе традиции прежних изданий и расширяют тематику проектов.

«В отношении Cosmopolitan мы исходили из его огромного социального влияния на женщин и девушек нашей страны в течение последних 28 лет. Он давно стал самым значимым женским голосом в России, который откровенно говорит на любую тему и делает это простым и понятным языком. Отсюда и родилось его новое название — VOICE («голос» – англ.). Причем VOICE будет писаться капсом, подчеркивая, что этот голос не простой, а заметный, самый важный и касается именно тебя», — сказала Веснина.

По ее словам, новое название Esquire напрямую ассоциируется с брендом и давно стало его визитной карточкой в виде рубрики — «Правила жизни».

Также она добавила, что «Домашний очаг» трансформировался в «Новый очаг».

«Совершенно очевидно, гораздо точнее описывает бренд («Новый очаг» — ред.) в его последней, очень социально ориентированной, итерации. Бренд по-прежнему будет практичным, поддерживающим, теплым. И новым, конечно, потому что перед женщинами сегодня каждый день встают новые вызовы и новые задачи и каждый день они по-новому учатся их решать», — объяснила гендиректор издательского дома.

Веснина отметила, что касается Men's Health, то дополнение Health загоняла бренд в определенные рамки, а редакция всегда хотела говорить о жизни мужчин в целом, поэтому журнал получил значительное расширение и теперь называется Men Today.

«Популярная механика» теперь будет называться TechInsider. По сути это расширенная вселенная бренда «Популярная механика» — проекта о том, как устроен мир», — рассказала собеседница агентства.

Она также заверила, что TechInsider продолжит рассказывать сложные вещи, связанные с миром науки, технологий и инноваций, доступным языком.

«На смену Harper's Bazaar придет The Symbol, в фокусе которого будут предметы, люди и события, которые становились или становятся символами времени. Grazia и Robb Report продолжат работать в привычном формате», — заключила Веснина.