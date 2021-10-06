В Ингушетии утвердили профессиональное звание «Заслуженный журналист республики»

Звание «Заслуженный журналист» утвердил в Ингушетии глава республики Махмуд-Али Калиматов. Первых обладателей профессиональной награды определят до конца 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

«Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов утвердил звание «Заслуженный журналист Республики Ингушетия». По его инициативе в региональный парламент были внесены и рассмотрены изменения в статью 26 закона региона «О государственных наградах Республики Ингушетия», 22 пунктом в перечень наград включено новое звание. Ранее представители средств массовой информации причислялись к категории работников культуры и награждались званием «Заслуженный работник культуры Республики Ингушетия», - говорится в сообщении.

Профессиональная награда у журналистов появилась впервые и уже к концу года Ингушское региональное отделение Союза журналистов России определит представителей СМИ, которые первыми удостоятся этого звания.

В Ингушетии две газеты республиканского значения, семь муниципальных печатных изданий, два журнала и два телеканала. В Союзе журналистов России состоит 124 ингушских представителя прессы.

Владимир Путин в июле 2021 года утвердил звание «Заслуженный журналист России». Награду можно получить не ранее чем через 20 лет с начала профессиональной деятельности и при наличии отраслевых поощрений. Согласно документу, эта награда присваивается за личные заслуги в повышении авторитета журналистики в обществе, создании авторского стиля, формировании у граждан социальной ответственности и гражданской позиции.