В Instagram резко вырос спрос на информативный и новостной контент

2020 год стал «идеальным штормом» для трансформации Instagram — то, что когда-то было платформой для обмена фотографиями себя, еды и вечеринок, быстро превращается в центр информации и пропаганды. Текст, инфографика и тематические иллюстрации теперь мгновенно взрывают Instagram, что хорошо видно по движениям, связанным с пандемией или расовыми проблемами.

«Лето 2020 года стало периодом, когда в Историях Instagram люди особенно часто стали обращаться к диаграммам, инфографике, цитатам и новостным заголовкам, потому что они чувствовали себя подавленными от новостей», — сказал Axios Моше Ойноуно, консультант по цифровым технологиям и бывший продюсер телевизионных новостей.

Ключевой сдвиг в том, как распространяется информация в Instagram, произошёл в середине 2018 года — именно тогда приложение позволило пользователям публиковать посты из персональной ленты в своих Историях, что позволило публикациям выйти на массовую аудиторию. В Instagram нет традиционной кнопки «Поделиться», чтобы шерить посты, как в других крупных социальных сетях.

Теперь же, поскольку информационная составляющая и гражданская позиция становятся ощутимой частью живой активности в Instagram, соцсеть может столкнуться с теми же проблемами, что и Facebook, которому принадлежит Instagram. А именно — проблемой дезинформации и разжигания ненависти.