В Instagram теперь можно создавать пошаговые инструкции

Они должны помочь сделать контент на площадке более структурированным и удобным для понимания

Социальная сеть Instagram представила новую функцию — Guides. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

Она позволяет владельцам аккаунтов создавать посты в виде пошаговых инструкций. Например, инструктор по йоге может публиковать успокаивающий комплекс упражнений, включив в него несколько пунктов (асаны, дыхательные практики и пр.), в каждом из которых можно разместить текстовое описание, фото, видео или ссылки на свои ранние посты. Поделиться инструкцией можно в Stories.

Такой инструмент, по мнению создателей, должен сделать контент на площадке более структурированным и удобным для понимания. Эта опция будет особенно полезна для блогеров, пишущих о красоте и здоровье, а также для создателей курсов. Она актуальна в период пандемии коронавируса, так как многие пользователи ищут в Instagram советы, как себя обезопасить.