В Иране журналисты увольняются из-за «13 лет лжи»

Как минимум два иранских журналиста, которые работали в государственной информационной службе, извинились за «13 лет лжи» и заявили об уходе из СМИ. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на Fox News.

Отмечается, что увольнения произошли на фоне протестов в Тегеране, вызванных сокрытием случайного падения украинского авиалайнера в Иране.

По данным Fox News, один иранский журналист перед уходом опубликовал в Instagram извинения, которые позднее были удалены:

Мне было очень трудно поверить, что наши люди были убиты... Простите меня за те 13 лет, которые я врал.

Также несколько телеведущих сделали похожие заявления. По словам журналистки, которая проработала более 21 года на телевидении, она решила уйти и никогда больше не работать в СМИ.

«Я никогда не вернусь к телевидению. Я не могу продолжать свою работу в средствах массовой информации. Простите меня», — сказала она.

Выполнявший рейс в Киев украинский Boeing потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек. Позже иранские военные заявили, что самолет был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны страны.