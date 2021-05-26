В Иркутске закрыли газету «Пятница». Издание выходило с 2000 года

В Иркутске холдинг «СМ Номер один» закрыл еженедельную газету «Пятница», пишет «Ирсити». Ее издавали в течение 21 года, первые номера расходились тиражом в 36 тысяч экземпляров.

Последний номер «Пятницы» вышел в конце апреля, по поводу возобновления выпуска газеты информации нет. Бывший главный редактор Алена Огнева отказалась комментировать информацию о закрытии, потому что уволилась.

В холдинг входят также одноименный еженедельник, газеты «Окружная правда», «Город ИРНИТУ» и агентство «Байкал Инфо».

Первый номер «Пятницы» вышел в Иркутске 25 февраля 2000 года. На «Иркипедии» говорится, что основная характеристика издания звучала так: «Газета о людях и том, как они живут».