В издание Readovka пришли судебные приставы с постановлением о блокировке сайта

Издание Readovka сообщило о приходе приставов с постановлением о блокировке их сайта, ни по почте, ни в электронном виде редакция его не получала.

В редакцию Readovka пришли из красногорского отдела судебных приставов Московской области и попытались вручить нам постановление о блокировке ВСЕГО сайта издания. Пристав Архопов С. В. сообщил, что вынес постановление минувшим днем, но отказался сообщать, в рамках какого судебного решения/

Редакция, как говорится в заявлении, попыталась связаться с подмосковными приставами, чтобы узнать, «на каком основании на этот раз блокируют весь наш сайт, но сделать нам это не удалось».

Единственное, что Readovka удалось узнать — постановление относится к прошлогоднему делу о нашей публикации о депутате Саблине и должно быть исполнено в срок до 8 июля. Хотя суд отменил обеспечительные меры по блокировке всего сайта readovka.ru, пристав уверил нас, что мы можем ознакомиться с постановлением на «Госуслугах», но ни по почте, ни электронном виде редакция его не получала», - отмечается на сайте.