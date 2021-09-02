В издательстве Флинта вышел учебник С. С. Распоповой «Прикладная этика журналиста»

Начиная разговор о профессиональной этике журналиста, автор поставил перед собой несколько вопросов:

● Что делает журналистику профессией?

● Какую роль в ее легитимации сыграло нормативное регулирование и саморегулирование?

● Почему сегодня поступки людей сложно анализировать с позиции традиционной этики, а возможно рассматривать только через сугубо практические ситуации?

Учебник состоит из двух частей.

1 часть — Журналистика: этико-правовой аспект.

2 часть — Этические коллизии в работе журналиста: задачи.

В первой части предлагаются некоторые теоретические знания о журналистике, становление которой было связано с закреплением ее общественного статуса через появления этических и правовых норм, института омбудсмена, технологических стандартов, профессиональных союзов и объединений журналистов.

Вторая часть представляет собой этические коллизии с вариантами решений задач от медиаюриста Галины Араповой и федеральных и региональных журналистов, чьи особые мнения сделали возможным взгляд на журналистику как на пространство моральных дилемм. Ответы журналистов носят дискуссионный характер, что говорит о том, что вопросы этики являются для них серьезной профессиональной проблемой. Учебник не дает правильных ответов на непростые вопросы из журналистской практики, но способствует их поиску.

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