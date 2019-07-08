В Калифорнии приняли закон о ботах

Согласно этому закону, те, кто размещает пост в соцсетях или пытается каким-то иным способом распространить информацию от имени ботов, должны обязательно предупреждать пользователя о том, что этот пост подготовлен с помощью искусственного интеллекта. Несоблюдение этих норм приведёт к большим штрафам.

Похожие правила существуют для фармкомпаний. Они обязаны предупреждать, если в их рекламе показывают человека, счастливого после принятия какого-либо лекарства, что это всё постановочные кадры, а в рекламе задействованы актёры, получающие гонорары за съемку.

Закон поможет регулировать политическую рекламу с микротаргетингом, так популярным сегодня при распространении фейков и манипуляцией мнением.

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