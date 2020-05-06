В Калининграде журналисту заблокировали замки после статьи о подброшенных наркотиках

В Калининграде заблокировали замки входной двери в квартиру корреспондента «Медиазоны» Олега Зурмана (ранее работал в издании «Новый Калининград») после публикации текста о подброшенных сотрудниками транспортной полиции наркотиках.

Как рассказал Зурман, вечером 30 апреля он не смог попасть в свою квартиру. В его отсутствие неизвестные залили дверные замки каким-то веществом, напоминающим застывшую после плавки пластмассу. Журналист добавил, что незадолго до этого получил неофициальную информацию, что его телефон прослушивают. Журналист пока не решил, будет ли обращаться с заявлением по данному факту в полицию.