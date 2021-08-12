В Камбодже придумали новый способ цензуры

Авг 12, 2021

Комитет «Журналистской этики», полностью лишенный независимости, был представлен 2 августа. Он будет рассматривать жалобы на журналистов и средства массовой информации и устанавливать правила для работы журналистов. 

RSF сообщает, что в комитет войдут 15 членов, 11 из которых — сотрудники министерства информации и внутренних дел. Единственная уступка гражданскому обществу — решение передать четыре должности представителям журналистских объединений. 

Комитет «Журналистской этики» оставляет за собой право наказывать любых журналиста или СМИ, материалы которых вызовут недовольства правительства.

Источник: RSF
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