В Камбодже придумали новый способ цензуры

Комитет «Журналистской этики», полностью лишенный независимости, был представлен 2 августа. Он будет рассматривать жалобы на журналистов и средства массовой информации и устанавливать правила для работы журналистов.

RSF сообщает, что в комитет войдут 15 членов, 11 из которых — сотрудники министерства информации и внутренних дел. Единственная уступка гражданскому обществу — решение передать четыре должности представителям журналистских объединений.

Комитет «Журналистской этики» оставляет за собой право наказывать любых журналиста или СМИ, материалы которых вызовут недовольства правительства.