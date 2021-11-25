В Катаре арестовали двух журналистов NRK, делавших репортаж о ЧМ-2022

В Катаре были арестованы двое журналистов Норвежской вещательной корпорации (NRK), которые находились на редакционном задании по чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре, сообщает NRK.

Халвор Экеланд и Локман Горбани должны были вылететь в Норвегию в ночь с воскресенья на понедельник. Однако около полуночи они были арестованы и освобождены только утром во вторник. Сейчас они уже находятся на пути в Норвегию.

NRK сообщает, что не знает причины ареста своих журналистов. Экеланд освещает для NRK спортивные темы, связанные с политикой, а Горбани работает штатным фотографом. В воскресенье вечером Экеланд рассказывал для программы NRK Sportsrevyen об условиях труда и жизни рабочих-мигрантов, работающих на строительстве объектов ЧМ-2022.