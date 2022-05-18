В Казани создали приложение для доступа к ТВ и радио Татарстана

В Казани представили новое мобильное приложение TatTVR, предоставляющее пользователям одновременный доступ к основным татарстанским телеканалам и радиостанциям. Презентация состоялась в Союзе журналистов Татарстана (РТ).

Платформа уже доступна бесплатно для всех пользователей в App Store и Google play. На данный момент на ней представлены 10 региональных телеканалов и радиостанций.

Функционал TatTVR реализован на модульном уровне. Все размещенные в нем издания выстраивают свою страницу самостоятельно, исходя из задач. Для каждого СМИ здесь предоставлена функция прямой трансляции, а также возможность размещать на платформе архив программ.

Кроме мобильных устройств, приложение доступно на смарт платформах (телевизоры LG). По словам главы Союза журналистов РТ, гендиректора телеканала «Татарстан Новый век» Ильшата Аминова, платформа открыта для всех СМИ, пожелавших присоединиться к ней.