В Киеве напали на протестующих журналистов

Июл 31, 2020

В Киеве у здания Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания произошло нападение на представителей телеканала КРТ.  Журналисты вышли с акцией «За свободу слова» в связи с решением властей аннулировать лицензию телеканала — об этом сообщает «Страна.ua». 

По данным издания, вскоре после начала митинга пришли националисты, которые стали кричать и толкать демонстрантов. Чтобы пресечь конфликт, правоохранительные органы были вынуждены оградить участников акции от радикалов.

Ранее участники «Национального корпуса» напали на депутата Верховной рады Сергея Литвиненко. Позже Андрей Шария обвинил националистов в нападении на одного из членов партии, которую он возглавляет.  

Источник: Известия
 
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