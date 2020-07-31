В Киеве напали на протестующих журналистов

В Киеве у здания Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания произошло нападение на представителей телеканала КРТ. Журналисты вышли с акцией «За свободу слова» в связи с решением властей аннулировать лицензию телеканала — об этом сообщает «Страна.ua».

По данным издания, вскоре после начала митинга пришли националисты, которые стали кричать и толкать демонстрантов. Чтобы пресечь конфликт, правоохранительные органы были вынуждены оградить участников акции от радикалов.

Ранее участники «Национального корпуса» напали на депутата Верховной рады Сергея Литвиненко. Позже Андрей Шария обвинил националистов в нападении на одного из членов партии, которую он возглавляет.