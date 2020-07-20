В Киеве открыли памятный знак на месте убийства Павла Шеремета

В Киеве открыли мемориал, посвященный журналисту Павлу Шеремету, сообщает «Украинская правда».

Памятный знак в виде белого листа бумаги с именем журналиста установили на улице Ивана Франко, на месте, где был убит Шеремет, неподалеку от дома, где он жил. Автор мемориала – украинский скульптор Назар Билык.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале назвал убийство Шеремета позором для страны и заявил, что обязанность государства и правоохранительных органов – найти исполнителей, организаторов и заказчиков преступления.

Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в Киеве: в автомобиле, на котором он ехал на работу, сработало взрывное устройство. В 2019 году правоохранительные органы Украины заявили о задержании подозреваемых и о том, что считают причастными, по меньшей мере, пятерых человек – участников операции на юго-востоке Украины. Позже адвокат одной из подозреваемых Николай Ореховский заявил, что досудебное расследование завершено.