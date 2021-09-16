В Киевском университете культуры открыли факультет социальной сети TikTok

В Киевском национальном университете культуры и искусств (КНУКиИ) открылся факультет TikTok. Об этом сообщает портал «Гордон».

На торжественном открытии нового факультета выступил его идейный вдохновитель, украинский тиктокер Михаил Поплавский. По его словам, в КНУКиИ «первые на Украине и в мире» открыли подобную образовательную программу.

«Моя миссия — украинизировать ТikТоk и повести за собой молодых, креативных, амбициозных и перспективных — тех, которые будут творить новейшую историю Украины. Я хочу, чтобы вы все популяризовали украинский TIkTok на весь мир!» — отметил он.

Руководителем проекта стала выпускница вуза, начальник культурно-творческого отдела Лилия Можаева. Выступая перед студентами, она обратила внимание на чрезвычайную востребованность нового образовательного направления. «Университет культуры и Михаил Поплавский всегда в тренде. Сейчас мир очень быстро развивается, появляются новые соцсети, и ТikТоk держит лидирующие позиции. Если вы хотите быть лидерами по жизни, то ТikТоk — это ваша тема», — подчеркнула Можаева.