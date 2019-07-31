В Китае вынесли приговор журналисту-расследователю

29 июля в Китае вынесли приговор журналисту, который занимался расследованиям.

Юан Ки получил 12 лет тюрьмы по обвинению в раскрытии информации, составляющей государственную тайну Китая и в распространении этой информации за границей.

Принимая во внимание, что Ки уже 56 лет и у него серьёзные проблемы со здоровьем, «Репортеры без границ» расценивают этот приговор как смертный. И просят президента Китая помиловать журналиста.

Юан Ки известен тем, что в 2004 и в 2016 году получал награду RSF Press Freedom за свою работу.

А Китай известен тем, что в его тюрьмах сейчас находятся 114 журналистов, а сама страна уютно расположилась на 177 месте из 180 в рейтинге свободы прессы от «Репортеров без границ» (Россия — 149-я в этом рейтинге).

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