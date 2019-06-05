В Китае заблокировали сайт телеканала CNN

Сайт американского телеканала CNN заблокировали на территории Китая после публикации материала о 30-летней годовщине событий на площади Тяньаньмэнь. Об этом пишет RNS со ссылкой на TechCrunch.

«Веб-сайт CNN в настоящее время заблокирован в Китае, после того как он опубликовал историю о 30-летней годовщине событий на площади Тяньаньмэнь одной из главных новостей. Сайт обычно доступен в Китае, согласно и данным с GreatFire.org», — отмечает TechCrunch.

Ранее компания Refinitiv также удалила материалы Reuters, связанные с площадью Тяньаньмэнь, со своего информационного портала Eikon, следуя распоряжению Администрации киберпространства Китая (CAC), правительственного агентства по регулированию и цензуре интернета, сообщает RNS. CAC пригрозил Refinitiv временной блокировкой в случае отказа удалить материал.

Несмотря на то, что материалы должны были быть заблокированы только в Китае, агентство Reuters сообщило сегодня, что некоторые пользователи за пределами Китая также заявили, что не могут их видеть, хотя причина этого не называется.

С 15 апреля по 4 июня 1989 года на площади Тяньаньмэнь в Пекине прошла серия акций протеста, главными участниками которых были студенты. 4 июня протестующие были разогнаны с применением танков, в результате чего погибло по разным данным от 200 до 1000 человек.