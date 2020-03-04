В Китае запретили постить «негативный контент» о стране

В Китае вступил в силу закон, который разрешает публиковать только позитивный контент в интернете. За негативные сообщения, «угрожающие национальной безопасности», теперь можно попасть под суд.

Новый закон делит онлайн-контент на три группы: «поощряемый», «негативный» и «незаконный». В первую категорию входит распространение и объяснение партийной доктрины», «распространение экономических и социальных достижений» и «другой позитивный и полезный контент».

К «негативному» контенту власти отнесли «сенсационные заголовки» и любой «контент, который негативно влияет на информационную онлайн-экосистему». Наконец, «запрещенная» информация — это «распространение слухов», «разрушение экономического или социального порядка», «подрыв национального режима» и «разрушение национального единства». Закон уже действует: только за одну неделю января, согласно данным правозащитников, около 250 человек были наказаны за критику мер китайского правительства по борьбе с коронавирусом.