В комиссии СПЧ по правам журналистов призвали расследовать задержания журналистов «Базы» и «Коммерсанта»

В комиссии СПЧ по правам журналистов призвали Генпрокуратуру и СК провести расследование по поводу задержания журналистов «Базы» и «Коммерсанта»:

19 декабря 2019 года журналист издания «База» Анна Никитина отправилась выполнять редакционное задание: поговорить с семьей предполагаемого преступника Евгения Манюрова, устроившего стрельбу на Лубянке у здания Федеральной службы безопасности. В тот момент, когда Никитина брала интервью у родителей Манюрова, в квартиру ворвались оперативники. Журналистку задержали вместе с семьей Манюрова, к которой она не имела никакого отношения, кроме профессионального. Ее допрашивали более 5 часов. Кроме того, по словам журналистки, при задержании неустановленный оперативник ударил её по лицу.

Также утром 20 декабря корреспондента «Ъ» Романа Дорофеева задержали во время съемки в прямом эфире на Лубянке. Он рассказывал, что происходит на следующий день после стрельбы возле здания ФСБ, в процессе чего к нему подошел некий сотрудник, выругался на него матом и отвел в комендатуру, зная, что перед ним журналист. Дорофеева привезли в ОВД «Мещанский». Позднее его отпустили.

Постоянная комиссия СПЧ по свободе информации и правам журналистов считает недопустимым применение силы по отношению к журналистам, равно как и нецензурную брань в их отношении. Никакие интересы не могут служить оправданием для преследования журналистов и таких грубых нарушений закона.

Просим Генеральную прокуратуру и Следственный комитет провести расследование данных необоснованных задержаний на предмет препятствования профессиональной деятельности наших коллег, что является нарушением Уголовного кодекса РФ и закона «О СМИ».