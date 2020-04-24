В комитете Госдумы отреагировали на предложение по запрету блокировки Telegram

Предложенный депутатами Госдумы Федотом Тумусовым и Дмитрием Иониным законопроект, предполагающий запрет на блокировку мессенджера Telegram, является нереализуемой инициативой. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Во внесённом ими законопроекте — о Telegram нет ни слова, да и сам законопроект изначально нереализуем. Такое ощущение, что авторам нужно не решение проблемы, а самопиар (надеюсь, что я ошибаюсь)», — написал Хинштейн в своем личном аккаунте в Twitter.

Ранее депутаты Госдумы Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили и направили в Минкомсвязи законопроект, который предполагает прекращение блокировки мессенджеров, которые являются официальными сервисами по распространению информации о текущей ситуации в период введенного режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Как поясняли депутаты в письме, направленном главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву, законопроект касается мессенджера Telegram.

«Без преувеличения можно сказать, что этот мессенджер со временем стал выполнять и социально значимую функцию: в частности, именно через него Минкомсвязи организовало оповещение оставшихся за границей по время пандемии российских туристов», — подчеркивали депутаты.