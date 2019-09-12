В Комитете по защите журналистов назвали 10 стран с наиболее жесткой цензурой

Эритрея, КНДР и Туркменистан занимают первые три места в списке стран с самой жесткой цензурой прессы, сообщили в Комитете по защите журналистов.

Четвертое место в этом списке занимает Саудовская Аравия, за ней следуют Китай, Вьетнам, Иран, Экваториальная Гвинея, Белоруссия и Куба.

В докладе организации отмечается, что в этих странах частично или полностью запрещена независимая журналистика, а средства массовой информации служат способом распространения пропаганды.

В Комитете напоминают, что в соответствии со статьей 19 Всеобщей декларации прав человека, «каждый человек имеет право искать и получать информацию и высказывать свое мнение»:

Эти 10 стран попирают международный стандарт, запрещая или жестко ограничивая независимые средства массовой информации и запугивая журналистов, заставляя их замолчать с помощью тюремного заключения, цифровой и физической слежки и других форм преследования.

Методы притеснения журналистов

В документе содержится подробное описание методов притеснения свободы СМИ, которые используются в каждом из 10 перечисленных государств.

Так, в Эритрее национальный закон «О печати» 1996 года предусматривает необходимость пропаганды «национальных целей» в СМИ. Власти закрыли все независимые СМИ после репрессий в 2001 году. Многие журналисты были заключены под стражу без суда и следствия.

Между тем, в КНДР существует аналогичное жесткое законодательство в этой области. Несмотря на то, что статья 67 конституции страны говорит о свободе прессы, вся информация поступает только из официальных северокорейских СМИ. Осенью 2017 года в КНДР были заочно приговорены к смерти два южнокорейских журналиста за «оскорбление достоинства страны», напоминают в Комитете.

Что касается Туркменистана, в докладе говорится о неограниченном контроле над СМИ со стороны президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.

В Саудовской Аравии значительный ущерб свободе СМИ был нанесен при саудовском наследном принце Мухаммеде Бен Салмане. В стране действуют законы о борьбе с терроризмом и киберпреступностью, а также специализированные суды. В 2011 году были введены нормы о необходимости получать лицензию министерства культуры страны для возможности публиковать новости на веб-сайтах и в блогах.

Комитет по защите журналистов является международной неправительственной организацией, занимающейся деятельностью по защите прав работников СМИ по всему миру. В частности, организация занимается выявлением случаев убийств и противоправных действий, совершенных в отношении журналистов.

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